رئيس بلدية النصيرات يبحث تطوير منطقة وادي غزة مع الـ GVC

الوسطى / سما /

بحث رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري مع د. يوسف المغير استشاري مؤسسة gvc الإيطالية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منطقة وادي غزة.

واكد رئيس بلدية النصيرات حرصه على أهمية معالجة منطقة وادي غزة وانهاء مشكلة أحواض الصرف الصحي غرب النصيرات، وتحويل منطقة الوادي بشكل كامل إلى محمية طبيعية ومتنفس للسكان.

بدوره أوضح د. المغير أنه يتم العمل على تنفيذ مشروع من خلال مؤسسة الـUNDP لتطوير منطقة وادي غزة وتحويلها إلى محمية طبيعية، بالإضافة إلى ترسيم حدود منطقة الوادي لتسهيل العمل في مشروع التطوير.

وأشار إلى أنه سيتم قبل البدء بتنفيذ المشروع، العمل على تنفيذ حملات إعلامية وفعاليات توعية ومناصرة وعدة أنشطة ولقاءات بمشاركة بلدية النصيرات والمجتمع المحلي، لدعم تطوير منطقة وادي غزة من خلال عدة مؤسسات دولية مانحة.