  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" توقع اتفاقيات نوعية لخدمة التعليم مع 14 جامعة محلية

الأحد 11 يوليو 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" توقع اتفاقيات نوعية لخدمة التعليم مع 14 جامعة محلية



رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، جملة اتفاقيات شراكة وتعاون نوعية مع 14 جامعة محلية في الضفة وقطاع غزة؛ لخدمة قطاعي التعليم العام والعالي؛ وفق مرتكزات مستندة على علاقة إستراتيجية، وفي إطار تكاملي شمولي.

وأوضحت التربية، في بيان، أن الجامعات الشريكة الموقعة هي: جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وبيرزيت، وبيت لحم، والخليل، والاستقلال، والجامعة العربية الأمريكية، والنجاح الوطنية، والإسلامية، والأهلية، والأقصى، والأزهر، والقدس، والقدس المفتوحة، وبوليتكنك فلسطين.

وتتضمن الاتفاقيات؛ عدة بنود ومحاور تطال مجالات وقطاعات متنوعة من أبرزها؛ دعم التعليم المقدسي، وتعزيز البحث العلمي، والتدريب وبناء القدرات، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والتربوي ، والتعليم المهني والتقني والتخصصات النوعية، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ عبر برنامج "ستم" فلسطين، وتطوير منظومة الثانوية العامة، ورعاية الرياديين والإبداعات الطلابية، وغيرها من مسارات الاهتمام المشترك.

#جامعة #التربية #التربية والتعليم #اتفاقيات #التعليم #الضفة الغربية #قطاع غزة #مروان عورتاني

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن الأسلحة التي تمت مصادرتها على الحدود اللبنانية: معدة لتنفيذ عمليات فدائية

فتح توجه رسائل عدة لأبناء شعبنا وفصائله: جاهزون لتصحيح اخطائنا.. وبوصلتنا لن تنحرف عن القدس

ألقاه من علو.. الشرطة بغزة توضح تفاصيل قتل شاب لابنه الرضيع

المباحث تكشف ملابسات مقتل طفل في حي الزيتون شرق غزّة

لا يمكننا السكوت على ما يحدث بالقطاع.. عمان: مركز الحسين يطلق حملة لمساندة مرضى السرطان بغزة

طائرة مسيرة تركية تحلق بشكل متواصل أكثر من 13 ساعة محملة بشحنة وزنها 1.3 طن

صور: يمني يعقد قرانه على ابنة المتحدث باسم الرئاسة التركية بحضور أردوغان

الأخبار الرئيسية

صحيفة : أزمة مالية طاحنة تضرب السلطة الفلسطينية ورواتب الموظفين لن تُصرف كاملة

عضو كنيست : سأفكك التحالف في حال الهجوم على غزة

وزيرة الصحة : وفاتان و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و221 حالة تعاف

قناة عبرية: الرئيس سيقدم قائمة مطالب لبايدن كشرط لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل" وهي كالتالي ..

وفد إسرائيلي قريباً في القاهرة.. مصادر : مصر تلقت تأكيدات من إسرائيل بعدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية