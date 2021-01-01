"التربية" توقع اتفاقيات نوعية لخدمة التعليم مع 14 جامعة محلية

رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، جملة اتفاقيات شراكة وتعاون نوعية مع 14 جامعة محلية في الضفة وقطاع غزة؛ لخدمة قطاعي التعليم العام والعالي؛ وفق مرتكزات مستندة على علاقة إستراتيجية، وفي إطار تكاملي شمولي.

وأوضحت التربية، في بيان، أن الجامعات الشريكة الموقعة هي: جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وبيرزيت، وبيت لحم، والخليل، والاستقلال، والجامعة العربية الأمريكية، والنجاح الوطنية، والإسلامية، والأهلية، والأقصى، والأزهر، والقدس، والقدس المفتوحة، وبوليتكنك فلسطين.

وتتضمن الاتفاقيات؛ عدة بنود ومحاور تطال مجالات وقطاعات متنوعة من أبرزها؛ دعم التعليم المقدسي، وتعزيز البحث العلمي، والتدريب وبناء القدرات، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والتربوي ، والتعليم المهني والتقني والتخصصات النوعية، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ عبر برنامج "ستم" فلسطين، وتطوير منظومة الثانوية العامة، ورعاية الرياديين والإبداعات الطلابية، وغيرها من مسارات الاهتمام المشترك.