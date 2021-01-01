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طالع .. الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين

الأحد 11 يوليو 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية بغزة آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (12 يوليو).

وأوضحت أن السفر سيكون للحافلتان: السادسة والسابعة من كشف رقم (2021/24).

وشددت على ضرورة تواجد الأسماء الواردة في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/24): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

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