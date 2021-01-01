شباب الخليل يضم 5 لاعبين دفعة واحدة

الخليل / سما /

أعلن نادي شباب الخليل بطل دوري المحترفين بالضفة المحتلة، ضم 6 لاعبين للدفاع عن ألوان الفريق في الموسم القادم.

واختار مجلس إدارة شباب الخليل، الاحتفالية المركزية التي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع الشركة الراعية للدوري، للإعلان عن صفقاته الجديدة.

وتعاقد "العميد" مع 5 لاعبين على أعلى مستوى ولهم تاريخ كبير، سواء مع المنتخب الفلسطيني أو الأندية التي لعبوا لها وأحرزوا معها العديد من البطولات المحلية وشاركوا معها أيضا في كأس الاتحاد الآسيوي.

وضمّت صفقات شباب الخليل الجديدة، الحارس الدولي الأول للمنتخب الفلسطيني رامي حمادة، وصانع الألعاب هلال موسى، وقناص وهداف شباب الظاهرية أحمد ماهر.

كما تعاقد مع المدافع الأيمن لهلال القدس موسى فيراوي، والعائد لدوري المحترفين بعد رحلة احتراف خارجية قصيرة جوناثان سوريا, الذي أحرز العديد من الألقاب مع نادي أهلي الخليل.