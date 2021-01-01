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الخارجية: الجامعات الروسية تقرر اعتماد الامتحانات الكترونيا بسبب تعذر سفر الطلبة

الأحد 11 يوليو 2021 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: الجامعات الروسية تقرر اعتماد الامتحانات الكترونيا بسبب تعذر سفر الطلبة



رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية للطلبة الدارسين في الجامعات الروسية أنه يتعذر عليهم السفر حتى اللحظة الى روسيا، وذلك بسبب البروتوكولات الصحية المعتمدة من الروس.

وأكد الفريق، أن سفارة دولة فلسطين لدى موسكو تواصل على مدار الساعة متابعة هذه القضية، سواء مع السلطات الروسية المختصة، أو مع الجامعات الروسية، حرصا على المسيرة الأكاديمية لطلبتنا.

 وأفادت السفارة، بأن الجامعات الروسية قررت اعتماد تقديم الامتحانات إلكترونيا "اون لاين"، وذلك لجميع الطلبة سواء أكانوا خريجين أو غير خريجين، وتواصل متابعة هذه القضية على أمل أن تتحسن الظروف ويصبح متاحا لطلبتنا السفر والالتحاق بجامعاتهم في بداية السنة الدراسية المقبلة.

#الطلبة الفلسطينيين #وزارة الخارجية #الخارجية #الجامعات الروسية #الامتحانات #روسيا

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