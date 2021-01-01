عضو كنيست : سأفكك التحالف في حال الهجوم على غزة

القدس المحتلة / سما /

قال مازن غنايم عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، اليوم الأحد، إنه في حال قرر التحالف الحكومي الحالي الذي يشارك فيه حزبه شن هجوم جديد على غزة فإنه سيعمل على تفكيكه.

جاءت أقوال غنايم ردًا على سؤال إذاعي وجه له هذا الصباح، كما ذكرت القناة العبرية السابعة.

وأكد غنايم وفق "القدس" أن الحكومة الجديدة لا تزال على المحك.

وبشأن قانون القومية، قال غنايم إن هذا القانون العنصري تعاني بسببه أكثر من 20 ألف أسرة، وأنا أعارضه وامتنعت عن التصويت حتى لا تسقط الحكومة، مؤكدًا على أن هذا القانون من ضمن خطوط حمراء لدى حزبه.