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الرئيس عباس يختتم زيارة إلى تركيا

الأحد 11 يوليو 2021 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يختتم زيارة إلى تركيا



رام الله / سما /

يختتم الرئيس محمود عباس، الأحد، زيارة إلى تركيا، استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال فائد مصطفى، سفير فلسطين لدى تركيا لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، اليوم الأحد، إن الزيارة تختتم هذا اليوم، ويغادر الرئيس عائدًا إلى الوطن، بعد هذه الزيارة الناجحة.

وأضاف: استطعنا التوافق على كثير من القضايا، بما في ذلك قضايا الشأن الوطني الفلسطيني.

وتابع أن عباس أطلع الرئيس التركي “على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الفلسطينية، الرئيس التركي بارك هذه الخطوات”.

وقال مصطفى، إن “علاقات واسعة تربط تركيا مع فلسطين، توليها تركيا اهتمامًا خاصًا سواء اقتصادية أو تجارية أو سياسية”.

وأضاف أن تركيا تتحرك في العديد من البؤر في العالم، وتجري اتصالاتها مع عدد من الدول “من أجل نصرة شعبنا وقضيته العادلة وتنسق الجهود مع القيادة الفلسطينية”.

والسبت، عقد الرئيسان أردوغان وعباس لقاءً ثنائيًا، وآخر على مستوى الوفود، في قصر “وحيد الدين” باسطنبول. وخلال اللقاء الثنائي أكد الرئيس التركي أنه من غير الممكن إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، طالما استمرت إسرائيل في سياسات الاحتلال وضم الأراضي.

في حين قدم الرئيس عباس الشكر لتركيا على ما تقدمه من دعم سياسي لفلسطين في المحافل الدولية، وعلى مساعداتها لبلاده.

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