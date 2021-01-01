هواوي تعلن عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات 5G

وكالات / سما /

كشفت شركة هواوي عن حاسبها اللوحي الأحدث الذي ستنافس من خلاله أجهزة سامسونغ وآبل من نفس الفئة.

ويأتي حاسب Huawei MatePad 11 بهيكل من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 276 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الحاسب بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 5G الحديث المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل تتعامل مع تقنيات HDR وتوثق فيديوهات 4Kبمعدل 30 إطارا في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وزودته هواوي بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ومنفذ لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط.