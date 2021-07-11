الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 214 حالة في قطاع غزة، دون تسجيل حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الأحد 11-7-2021، أنها أجرت 410 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وذكرت أن اجمالي عدد المصابين 115201 إصابة، والحالات النشطة 1514 حالة، والمتعافين 112612 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1075 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 44 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 29 حالة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 88536 شخص.