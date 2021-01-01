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"الحبة السحرية".. الجيش الأميركي يختبر دواء "يقاوم" الشيخوخة

الأحد 11 يوليو 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحبة السحرية".. الجيش الأميركي يختبر دواء "يقاوم" الشيخوخة



وكالات / سما /

تعمل وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، على تطوير عقار من شأنه منع أو تأخير علامات وآثار التقدم في السن.

وحسبما ذكر موقع "بريكينغ ديفينس" المتخصص بالأخبار العسكرية، فإن قيادة العمليات الخاصة في "البنتاغون"، تطوّر حبة، ترمي لتحسين أداء البشر، وذلك من خلال تقليل الالتهابات، وإبطاء التنكس العصبي، وتجديد الخلايا.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قيادة العمليات الخاصة Special Operations Command، تتوقع البدء في التجارب السريرية للحبة، العام المقبل.

ووفق مديرة قسم العلوم والتكنولوجيا في قيادة العمليات الخاصة، ليزا ساندرز، فإن نجاح التجارب على العقار سيؤخّر الشيخوخة ويمنع الإصابات ويسرّع من تعافي الجسم حال وقوعها.

ويتعاون "البنتاغون" في المشروع مع شركة Metro International Biochem، المتخصصة بمجال التكنولوجيا الحيوية.

واعتبر المتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة تيم هوكينز، أن العقار "لا يهدف لخلق سمات جسدية غير موجودة، وإنما تعزيز وتحسين الأداء الذي يتراجع عادة مع التقدم في العمر".

ولفت هوكينز إلى أن مزايا العقار ستتضمن تحسين القدرة على التحمل، والتعافي بشكل أسرع من الإصابات، علما أنه يحتوي على عناصر غذائية ومعادن ومواد مضادة للأكسدة.

#البنتاغون #السن #الشيخوخة #الجيش الأميركي

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