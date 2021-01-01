  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تتعمد الاهمال الطبي بحق الأسرى

الأحد 11 يوليو 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، هي واحدة من ضمن الانتهاكات التي تتبعها إدارة المعتقلات الإسرائيلية، حيث تمعن بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

وتطرّقت الهيئة، في بيان، إلى مجموعة من الحالات المرضية لعدد من الأسرى القابعين في المعتقلات الإسرائيلية، من بينها: حالة الأسير نضال زلوم (57 عاما) من مدينة رام الله، والقابع في سجن "ايشل"، حيث يشتكي من مماطلة العيادة، وإدارة المعتقل في تقديم العلاج اللازم له، والتشخيص السريع لوضعه الصحي، فهو يعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكري ودوخة مستمرة، وهو من الأسرى القدامى الذين أمضوا في المعتقلات الإسرائيلية ما يقارب (32) عاما، ومحكوم بالسجن لمؤبدين و35 عاما.

كما يشتكي الأسير محمد تعامرة من مدينة جنين والقابع بمعتقل "ريمون"، من أمراض الضغط وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وحموضة في المعدة، ويحتاج متابعة سريعة لوضعه الصحي.

 أما الأسير فريج أبو ظاهر (28 عاما) من بيت لاهيا- غزة، الذي يقبع حاليا في سجن "نفحة"، يعاني من مرض يسمى "فلفسيا"، يسبب له شحنات كهربائية زائدة وتشنجات أدت مؤخرا إلى سقوطه عن السرير "البرش"، وإصابته بالرأس، ما زاد وضعه الصحي صعوبة الى جانب تأزمه نفسيا.

وحملّت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الاسرى على أكمل وجه.

#الأسرى #هيئة الأسرى #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة فرنسية: رياح غضب ضد عباس وسط قمع السلطة الفلسطينية للمحتجين (صورة)

تفاصيل جديدة عن الأسلحة التي تمت مصادرتها على الحدود اللبنانية: معدة لتنفيذ عمليات فدائية

فتح توجه رسائل عدة لأبناء شعبنا وفصائله: جاهزون لتصحيح اخطائنا.. وبوصلتنا لن تنحرف عن القدس

ألقاه من علو.. الشرطة بغزة توضح تفاصيل قتل شاب لابنه الرضيع

المباحث تكشف ملابسات مقتل طفل في حي الزيتون شرق غزّة

لا يمكننا السكوت على ما يحدث بالقطاع.. عمان: مركز الحسين يطلق حملة لمساندة مرضى السرطان بغزة

طائرة مسيرة تركية تحلق بشكل متواصل أكثر من 13 ساعة محملة بشحنة وزنها 1.3 طن

الأخبار الرئيسية

عضو كنيست : سأفكك التحالف في حال الهجوم على غزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

قناة عبرية: الرئيس سيقدم قائمة مطالب لبايدن كشرط لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل" وهي كالتالي ..

وفد إسرائيلي قريباً في القاهرة.. مصادر : مصر تلقت تأكيدات من إسرائيل بعدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية

كابينت

الكابينت الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة عدة قضايا.. إليك أبرزها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية