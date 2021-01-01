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مستوطنون يضرمون النيران في مقاعد بأراضي بتير غرب بيت لحم

الأحد 11 يوليو 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أضرم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، النيران في مقاعد بأراضٍ في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير عمر القيسي ، بأن عددا من  المستوطنين اقتحموا "الحرايق" في منطقة الخمار الواقعة بين أراضي المخرور في بيت جالا وبتير وأشعلوا النيران في مقاعد ومستلزمات أخرى كانت في الموقع، وهي المرة الثانية خلال أسبوع.

وأشار القيسي الى ان هناك تصعيدا من قبل المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال في هذه المنطقة، تتمثل بالتجريف، ونصب بيوت متنقلة "كرافانات"، بهدف الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية.

#بيت لحم #مستوطنون #بلدة بتير

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