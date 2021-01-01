جريزمان يريد الرحيل عن برشلونة ويختار فريقه القادم

وكالات / سما /

يرغب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق برشلونة الإسباني، في الرحيل عن النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة سبورت الإسبانية.

الصحيفة المقربة من الفريق الكتالوني أفادت في الساعات الأولى من صباح الأحد بأن جريزمان حدد فريقه القادم حيث يرغب في الانتقال للعب في صفوف أتلتيكو مدريد بالموسم الجديد.

ويريد جريزمان أن يعود من جديد لتقمص ألوان الروخي بلانكوس، بعدما كان ينشط في صفوف حامل لقب الدوري الإسباني، قبل أن يحصل البارسا على توقيعه.

وأوضحت سبورت أن برشلونة في الوقت ذاته يملك عدة عروض أخرى على الطاولة من أجل الحصول على بطاقة جريزمان في الصيف الجاري.

وارتبط اسم جريزمان في الآونة الأخيرة بالتواجد في مدار مانشستر سيتي الإنجليزي لترميم كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد.

وحال نجاح برشلونة في بيع عقد جريزمان، سيوفر مبلغاً ضخماً كان يدفعه له كراتب سنوي، وقد ينجح حينها في تسجيل عقد ليونيل ميسي الجديد في قائمة الفريق لموسم 2021 -2022.