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ميسي يُتوج بجائزتي أفضل لاعب وهداف كوبا أمريكا

الأحد 11 يوليو 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يُتوج بجائزتي أفضل لاعب وهداف كوبا أمريكا



وكالات / سما /

لم يكتفي ليونيل ميسي، قائد مُنتخب الأرجنتين، بكسر عقدة الإنجازات على المستوى الدولي بالفوز بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز على البرازيل، ولكنه أيضاً نجح في الحصول على جائزتين من الجوائز الفردية المُهمة.

حيث تُوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة نظراً لدوره القيادي والفني مع راقصي التانجو خلال مشوارهم الرائع بالبطولة، وذلك بأهدافه التي سجلها بنفسه أو صنعها لزملائه.

وتُوج ميسي أيضاً بجائزة هداف البطولة وذلك بعد تسجيله أربعة أهداف في مُباريات البطولة التي وصلت لسبعة مُباريات، بواقع أربع مُباريات في دور المجموعات، ومُباراة في كل من دور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

وبشكلٍ إجمالي، فقد نجح ميسي في تسجيل أربعة أهداف وصنع ستة أهداف لزملائه، وكان لتلك الأهداف تأثير مُباشر على مسيرة الأرجنتين المُميزة بالبطولة.

   

 

 

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