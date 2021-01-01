  1. الرئيسية
  2. الرياضة

عناق حار بين ميسي ونيمار عقب تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا (شاهد)

الأحد 11 يوليو 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عناق حار بين ميسي ونيمار عقب تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا (شاهد)



وكالات / سما /

هنأ النجم نيمار دا سيلفا مهاجم منتخب باريس سان جيرمان الفرنسي زميله السابق ليونيل ميسي قائد وأسطورة منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني بالتتويج بلقب كوبا أمريكا بطريقة رائعة تؤكد قوة العلاقة بين النجمين الكبيرين.

وتوّج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا بصعوبة بعد تخطيه عقبة منافسه الأزلي منتخب البرازيل بهدفٍ نظيف أحرزه النجم المتألق آنخيل دي ماريا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا منذ عام 1993، ليكسر التانجو عقدة جيل ليونيل ميسي الذي خسر نهائي الكوبا مرتين على التوالي أمام نفس الخصم تشيلي.

وعقب انتهاء المباراة العصيبة المليئة بالعنف والخشونة، وبالرغم من حزن نيمار الشديد على خسارة اللقب على أرضه ووسط جماهيره، إلا أن الصداقة القوية بينه وبين ميسي جعلته يذهب للنجم الأرجنتيني لتهنئته على اللقب بعد عناءٍ طويل.

وعانق نيمار دا سيلفا صديقه ليونيل ميسي بحرارة في مشهد عاطفي يؤكد الصداقة القوية بين النجمين التي بدأت منذ انضمام النجم البرازيلي لبرشلونة في السابق وحتى الآن.

#ميسي #ليونيل ميسي #الأرجنتين #كوبا أمريكا #نهائي كوبا أمريكا #نيمار #نيمار دا سيلفا #البرازيل

الأكثر قراءة اليوم

لوفيغارو: رياح غضب ضد عباس وسط قمع السلطة الفلسطينية للمحتجين (صورة)

تفاصيل جديدة عن الأسلحة التي تمت مصادرتها على الحدود اللبنانية: معدة لتنفيذ عمليات فدائية

فتح توجه رسائل عدة لأبناء شعبنا وفصائله: جاهزون لتصحيح اخطائنا.. وبوصلتنا لن تنحرف عن القدس

ألقاه من علو.. الشرطة بغزة توضح تفاصيل قتل شاب لابنه الرضيع

المباحث تكشف ملابسات مقتل طفل في حي الزيتون شرق غزّة

لا يمكننا السكوت على ما يحدث بالقطاع.. عمان: مركز الحسين يطلق حملة لمساندة مرضى السرطان بغزة

طائرة مسيرة تركية تحلق بشكل متواصل أكثر من 13 ساعة محملة بشحنة وزنها 1.3 طن

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

قناة عبرية: الرئيس سيقدم قائمة مطالب لبايدن كشرط لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل" وهي كالتالي ..

وفد إسرائيلي قريباً في القاهرة.. مصادر : مصر تلقت تأكيدات من إسرائيل بعدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية

كابينت

الكابينت الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة عدة قضايا.. إليك أبرزها

إسرائيل توافق على تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة.. وفق هذه الآلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية