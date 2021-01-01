عناق حار بين ميسي ونيمار عقب تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا (شاهد)

وكالات / سما /

هنأ النجم نيمار دا سيلفا مهاجم منتخب باريس سان جيرمان الفرنسي زميله السابق ليونيل ميسي قائد وأسطورة منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني بالتتويج بلقب كوبا أمريكا بطريقة رائعة تؤكد قوة العلاقة بين النجمين الكبيرين.

وتوّج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا بصعوبة بعد تخطيه عقبة منافسه الأزلي منتخب البرازيل بهدفٍ نظيف أحرزه النجم المتألق آنخيل دي ماريا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا منذ عام 1993، ليكسر التانجو عقدة جيل ليونيل ميسي الذي خسر نهائي الكوبا مرتين على التوالي أمام نفس الخصم تشيلي.

وعقب انتهاء المباراة العصيبة المليئة بالعنف والخشونة، وبالرغم من حزن نيمار الشديد على خسارة اللقب على أرضه ووسط جماهيره، إلا أن الصداقة القوية بينه وبين ميسي جعلته يذهب للنجم الأرجنتيني لتهنئته على اللقب بعد عناءٍ طويل.

وعانق نيمار دا سيلفا صديقه ليونيل ميسي بحرارة في مشهد عاطفي يؤكد الصداقة القوية بين النجمين التي بدأت منذ انضمام النجم البرازيلي لبرشلونة في السابق وحتى الآن.