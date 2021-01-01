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مستوطنون يقطعون أحد أعمدة الكهرباء في جالود جنوب نابلس

الأحد 11 يوليو 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أقدم مستوطنون، منتصف الليلة الماضية، على قطع أحد أعمدة الكهرباء الرئيسية التي تغذي خربة سارة غرب قرية جالود جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس ، بأن عددا من مستوطني "احياه" المقامة على أراضي جالود، قاموا بقطع أحد أعمدة الكهرباء التي تمد خربة سارة، وذلك بنشره بالمناشير اليدوية، ما أدى إلى تخلخل خطوط الشبكة التي أصبحت مهددة بخطر السقوط الكامل.

وأضاف، ان المستوطنين يستهدفون من خلال هذا الاعتداء قطع الكهرباء عن خربة سارة الواقعة في قلب مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل"، بعد أن دمروا الشهر الماضي شبكة الكهرباء شرق جالود.

وقال دغلس، إنه بات من الواضح أن أطماع المستوطنين في الأراضي الواقعة بالقرب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية لا حدود لها، لذلك يلجأون إلى تدمير البنى التحتية، وقطع الأشجار، وحرق المحاصيل الزراعية لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم بسبب الخسائر التي يتكبدونها بسبب اعتداءات المستوطنين.

#نابلس #مستوطنون

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