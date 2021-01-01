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مسؤول في "أونروا": الوضع في غزة خطير للغاية ويتدهور

الأحد 11 يوليو 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول في "أونروا": الوضع في غزة خطير للغاية ويتدهور



غزة / سما /

اعتبر مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس، أن الوضع في غزة خطير للغاية، محذراً من أن إعادة الأمور لذروة الحصار يقرب من جولة عنف جديدة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

وقال المستشار الإعلامي في "أونروا" عدنان أبو حسنة في تصريحات للصحافيين في غزة، إن الوضع في قطاع غزة بعد شهرين من موجة العنف الأخيرة في أيار الماضي "خطير للغاية ويتدهور على كافة المستويات".

وأضاف أبو حسنة، إن الأوضاع "لا يمكن أن تتواصل بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن "أونروا" وطواقمها العاملة في القطاع تلحظ ارتفاع الطاقة السلبية المدمرة في غزة".

وتابع، إن الوكالة الأممية "لا تستبعد على الإطلاق اندلاع جولة عنف جديدة في القطاع قريباً إذا لم يتم معالجة الأمور التي تعاني منها غزة".

ودعا المجتمع الدولي والدول المانحة لإيجاد آلية سريعة لتطبيق مساعدة غزة والتحرك إلى الأمام من أجل إيجاد فرصة وأمل لسكان القطاع.

#الأونروا

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