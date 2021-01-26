"الزراعة" تصدر بيانًا بشأن التحفظ على شاحنة تحمل محصول البطاطا في طوباس

طوباس / سما /

أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية ، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن التحفظ على شاحنة تحمل محصول البطاطا في طوباس.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار جهود الوزارة المبذولة للحفاظ على المنتج الزراعي المحلي وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، أصدر وزير الزراعة قراراً بتاريخ 26-1-2021 يمنع بموجبه استيراد – إدخال محصول البطاطا للسوق الفلسطيني من كافة المناشئ، تمشياً مع مبدأ حماية المنتج الزراعي وتحقيقاً لهدف وزارة الزراعة بالحفاظ على ربحية المزارع الفلسطيني".

وأضافت: "عطفاً على ما تناقلته وسائل الإعلام يوم أمس حول قيام الجهات الرقابية الرسمية بالتحفظ على شاحنة تحمل محصول البطاطا في محافظة طوباس، فإن الوزارة تؤكد على أن عملية الاحتجاز قد تمت وفق القانون نظراً لمخالفتها شروط النقل وتم إحالتها للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم".