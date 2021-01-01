بلدية غزة تبحث مع شركة توزيع الكهرباء سبل التعاون

غزة / سما /

أطلعت بلدية غزة وفدا من شركة توزيع الكهرباء على تجربتها في التعاقد مع مكاتب خارجية لتسهيل تقديم المعاملات للمواطنين لاسيما مكاتب المساحة، ومكاتب تخليص المعاملات التي تعاقدت معها البلدية لتخليص معاملات المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد شركة توزيع الكهرباء برئاسة م. بدر العكة فيما شارك عن بلدية غزة مدير دائرة خدمات الجمهور م. هيثم حجاج؛ ونضال أبو زيد عن الإدارة المالية و م. رنا زيارة عن التعاون الدولي.

كما اطلع فريق البلدية وفد الشركة على تجربة قسم التسهيلات الذي استحدثته البلدية لتسهيل معاملات المواطنين، وكذلك حملة التسهيلات المالية التي أطلقتها البلدية بعد العدوان للتسهيل على المواطنين ومساندتهم بعد العدوان.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في سبيل تطوير العمل وتسهيل معاملات للمواطنين.