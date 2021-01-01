رام الله / سما /

تصدر لقاء الرئيس محمود عباس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مقر الرئاسة التركية بإسطنبول عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، حيث أطلعه سيادته على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وسبل دعمها.

كما ركزت الصحف الثلاث على المسيرة الجماهيرية التي انطلقت وسط مدينة رام الله دعما للشرعية والقدس والأسرى.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يؤكد أهمية مواصلة اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين اجتماعاتها

الآلاف في رام الله ينتصرون للشرعية والقدس والأسرى

المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 تموز

الرئيس يستجيب لمناشدة عائلة مريض ويوعز بتقديم العلاج اللازم له

منصور يدعو إلى تحميل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه بحق شعبنا ومقدراته

منسقة أممية تدعو إسرائيل لرفع الإغلاقات عن قطاع غزة

"بيت الكل".. رؤية تلفزيونية – عربية لفلسطين بعيون مختلفة

مصدر طبي: المحرر الغضنفر أبو عطوان في تحسن مستمر وسيغادر المستشفى خلال أيام

"القدس":

شبان جبل صبيح يقتحمون بؤرة "أفيتار" وإصابة طفل بحجارة المستوطنين جنوب الخليل

الرئيس يجتمع مع نظيره التركي ويطلعه على آخر التطورات

مسيرة في رام الله دعماً للشرعية ونصرة للقدس والأسرى

مسؤول في "أونروا": الوضع في غزة خطير للغاية إعادة الأمور لذروة الحصار يقرب من جولة عنف جديدة

"الآثار" الإسرائيلية تعلن عن توسعيات في نفق أسفل ساحة البراق بالقدس

المفتي: عيد الأضحى الثلاثاء 20 الجاري

وصول أول وفد سياحي أميركي لبيت لحم منذ بدء الجائحة

وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقطاع

هادي عمرو يزور المنطقة اليوم لبحث عدة ملفات

"الأيام":

قمة عباس – أردوغان تركز على آثار العدوان على غزة والاعتداءات في القدس

إصابة طفل جراء اعتداء المستوطنين في مسافر يطا وإصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في سلوان

نابلس: شبان قصرة يغلقون طريقا ويحرقون مركبة بمحيطة مستوطنة

مبعوث أميركي يبدأ اليوم زيارة للتباحث مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

المستشفى: صحة أبو عطوان في تحسن مستمر ويغادر خلال أيام

مسيرة جماهيرية حاشدة دعماً للشرعية ونصرة للقدس والأسرى

"كورونا": وفاة و60 إصابة

مسؤولة في "أونروا": الوضع في غزة خطير للغاية ويتدهور