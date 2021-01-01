صحيفة: تطور إيجابي بين السعودية وحماس بشأن رأب الصدع بين الجانبين

غزة / سما /

​كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأحد، عن وجود رسائل رسمية متبادلة بين حركة "حماس" وقيادة المملكة العربية السعودية، بشأن رأب الصدع بين الجانبين وتقريب وجهات النظر وتحسين العلاقات، مؤكدة أن هناك تطوراً يمكن وصفه بـ"الإيجابي" من الجانب السعودي، الذي تعامل بتجاوب مع رسائل من جانب "حماس".

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الرسائل تم نقلها أخيراً عبر مصر ومسؤولين من إحدى الدول الخليجية، طبقاً لحديث المصادر التي أوضحت أن "الفترة المقبلة قد تشهد خطوة جديدة على صعيد إزالة الخلافات بين المملكة وحماس، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مكتب الخارج في الحركة خالد مشعل، الذي أثنى فيها على الدور السعودي"، من على شاشة قناة العربية السعودية بالذات، على حد تعبير المصادر. ولفتت المصادر إلى أن "هناك استعداداً من جانب الحركة للجلوس مع الجانب السعودي والاستماع لما يؤرقه بشأن حماس".

وبحسب المصادر، فإن "حماس" بعثت برسائل متعلقة ببعض الاتهامات السابقة من جانب السعودية لها، مرجحة أن يكون الرئيس محمود عباس، أحد الأسباب وراء تعكير الأجواء بين المملكة والحركة على حد زعمها.