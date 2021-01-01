  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأحد 11 يوليو 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة



غزة / سما /

​جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأحد كما يلي:

أسعار الخضروات :

البندورة: 7 إلى 10 ك = 1 شيكل

خيار حمامات: 8 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 4 ك = 10 شيكل 

بطاطس بلدية: 8 إلى 10 ك = 10 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

ورق عنب  = 2 شيكل للوقية 

فلفل رومي: 1ك = 2 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل 

قلقاس = 6 شيكل 

ثومة (وقية): 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 شيكل

كوسا: 1ك = 3.5 شيكل

لوبيا: 1ك = 4 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 1.7 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل 

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل 

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  3 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل 

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل 

كيوي: 1ك = 7 شيكل

شمام 8ك = 10 شيكل 

عنب أسود 1ك = 8 شيكل  

رمان 1ك = 6 شيكل 

بطيخ 10 ك = 10 شيكل 

خوخ 1 ك = 6 شيكل  

مشمش 1 ك = 8 شيكل  

سنطروزة 1ك = 5 شيكل 

مانجا 1ك = 6 شيكل  

عنب 1ك = 4 شيكل 

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 12 شيكل الكرتونة 

دجاج: 10 إلى 12 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد 

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : على شفا المواجهة مع غزة

الحلو يكشف عن وجود تعديل جديد بشأن نسبة التقاعد في فلسطين يخضع له جميع الموظفين

والدة الجندي الأسير منغيستو : لقد شعرت بالإهانة الشديدة من بينيت ؟

"شهور العسل لا تدوم إلى الأبد"..هآرتس: معركة القدس جعلت السعودية تعيد حساباتها بشأن التطبيع مع إسرائيل

لوفيغارو: رياح غضب ضد عباس وسط قمع السلطة الفلسطينية للمحتجين (صورة)

التنمية بغزة تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

فتح توجه رسائل عدة لأبناء شعبنا وفصائله: جاهزون لتصحيح اخطائنا.. وبوصلتنا لن تنحرف عن القدس

الأخبار الرئيسية

مصادر : مصر تلقت تأكيدات من الجانب الإسرائيلي بعدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية

سعودية

صحيفة: تطور إيجابي بين السعودية وحماس بشأن رأب الصدع بين الجانبين

كابينت

الكابينت الاسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة عدة قضايا.. إليك أبرزها

إسرائيل توافق على تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة.. وفق هذه الآلية

اسلحة

تفاصيل جديدة عن الأسلحة التي تمت مصادرتها على الحدود اللبنانية: معدة لتنفيذ عمليات فدائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية