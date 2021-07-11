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فيديو: الأرجنتين تهزم البرازيل وتتوج بلقب كوبا أمريكا

الأحد 11 يوليو 2021 05:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الأرجنتين تهزم البرازيل وتتوج بلقب كوبا أمريكا



ريو دي جانيرو/سما/

توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على مستضيف البطولة منتخب البرازيل، بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمتهما فجر اليوم الأحد.

ويدين المنتخب الارجنتيني بالفضل في هذا الفوز لجناحه أنخيل دي ماريا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 22، بعد كرة طويلة أخطأ مدافع البرازيل لودي في التعامل معها، لتصل إلى دي ماريا، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرفع الكرة بكل براعة من فوق الحارس المتقدم لتتهادى إلى الشباك.


وحصدت الأرجنتين بذلك لقبها الـ15 والأول لها منذ العام 1993.

 كما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقبه الدولي الأول مع منتخب بلاده.

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