الكابينت الاسرائيلي يجتمع غداً الاحد لمناقشة عدة قضايا.. إليك أبرزها

القدس المحتلة /سما/

أفاد مصادر اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم، أن المجلس الوزاري الامني المصغر "الكابينت" سينعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم غدٍ الأحد.

وبحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي، فإن الكابينت سيجتمع لمناقشة عدة قضايا ابرزها، الجهود المتواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار والاتصالات الجارية لتحويل المنحة القطرية بصيغة جديدة إلى غزة

اقرا/ي ايضا: إسرائيل توافق على تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة.. وفق هذه الآلية

ووفق المصادر الاسرائيلي، سيطلع الوزراء خلال جلسة الكابينت على الخطط العملياتية التي أعدها الجيش لإمكانية تجدد المواجهة مع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكرت القناة 12 العبرية، أنه تمت صياغة الخطوط العريضة في الأسابيع الأخيرة حول تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة.



وأضافت القناة العبرية، أن الخطوط العريضة لتحويل الأموال إلى غزة ستعرض على مجلس الوزراء غدًا الأحد.



وأوضحت أن المخطط المقترح لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ينص على تحويل 30 مليون دولار شهريًا.



وبينت القناة العبرية أنه حسب المخطط الذي يتم وضعه مع المصريين كل شهر، سيتم تحويل 30 مليون دولار إلى غزة.



وأشارت إلى أنه سيتم تحويل 10 ملايين دولار من القطريين من خلال الأمم المتحدة لتمويل الوقود، و10 ملايين دولار إضافية للأسر المحتاجة من خلال بنك بريد غزة بعد مراجعة جهاز الأمن العام "الشاباك" قائمة الأسماء والتحقق من أن العائلات ليست مرتبطة بـ "الإرهاب".

وأضافت القناة العبرية أنه سيتم تحويل مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار إلى مشروع النقد مقابل العمل لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.