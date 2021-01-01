فتح توضح حقيقة "أنباء" فصل منسق الشبيبة في جامعة بيرزيت لانتقاده مقتل بنات

رام الله /سما/

نفى عضو إقليم رام الله في حركة فتح لؤي المنسي الأنباء عن فصل منسق الشبيبة في جامعة بيرزيت جهاد حمايل، على خلفية بيان انتقد فيه قتل المعارض نزار بنات، الشهر الماضي.

وقال المنسي في تصريحات صحفية إن “من يروج هذه الأخبار هو الإعلام الأصفر وهذا إعلام مدفوع له ومعروف هدفه” على حد قوله.

وأضاف، “أنا أنفي لكم بصفتي قائم بأعمال أمين سر إقليم رام الله والبيرة أن يكون هذا الخبر صحيح، وأؤكد انه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص منسق الشبيبة في جامعة بيرزيت”.

وأكد المنسي، أن أي “مشاكل” تحدث بين الشبيبة أو حركة فتح “يتم حلها داخليًا، ونحن قضيتنا أكبر من هذا الكلام”.