  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح توضح حقيقة "أنباء" فصل منسق الشبيبة في جامعة بيرزيت لانتقاده مقتل بنات

السبت 10 يوليو 2021 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح توضح حقيقة "أنباء" فصل منسق الشبيبة في جامعة بيرزيت لانتقاده مقتل بنات



رام الله /سما/

نفى عضو إقليم رام الله في حركة فتح لؤي المنسي الأنباء عن فصل منسق الشبيبة في جامعة بيرزيت جهاد حمايل، على خلفية بيان انتقد فيه قتل المعارض نزار بنات، الشهر الماضي.

وقال المنسي في تصريحات صحفية إن “من يروج هذه الأخبار هو الإعلام الأصفر وهذا إعلام مدفوع له ومعروف هدفه” على حد قوله.

وأضاف، “أنا أنفي لكم بصفتي قائم بأعمال أمين سر إقليم رام الله والبيرة أن يكون هذا الخبر صحيح، وأؤكد انه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص منسق الشبيبة في جامعة بيرزيت”.

وأكد المنسي، أن أي “مشاكل” تحدث بين الشبيبة أو حركة فتح “يتم حلها داخليًا، ونحن قضيتنا أكبر من هذا الكلام”.

#حركة فتح #جامعة بيرزيت #جهاد حمايل #وفاة نزار بنات #الشبيبة التفحاوية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف سبب عدم إعتماد حماس على مصر بشكل كامل في إدخال البضائع إلى غزة

معاريف : على شفا المواجهة مع غزة

جيروزاليم بوست: ملك الأردن تحالف مع إيران وفتح لها الأبواب

الحلو يكشف عن وجود تعديل جديد بشأن نسبة التقاعد في فلسطين يخضع له جميع الموظفين

"شهور العسل لا تدوم إلى الأبد"..هآرتس: معركة القدس جعلت السعودية تعيد حساباتها بشأن التطبيع مع إسرائيل

والدة الجندي الأسير منغيستو : لقد شعرت بالإهانة الشديدة من بينيت ؟

صحيفة فرنسية: رياح غضب ضد عباس وسط قمع السلطة الفلسطينية للمحتجين (صورة)

الأخبار الرئيسية

كابينت

الكابينت الاسرائيلي يجتمع غداً الاحد لمناقشة عدة قضايا.. إليك أبرزها

إسرائيل توافق على تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة.. وفق هذه الآلية

اسلحة

تفاصيل جديدة عن الأسلحة التي تمت مصادرتها على الحدود اللبنانية: معدة لتنفيذ عمليات فدائية

البدائل خطيرة وتكلفتها عالية: حماس تحذر الاحتلال.. وتدعو لإنهاء حصار قطاع غزة فورا وبدون شروط

سرايا القدس توجه رسائل للاحتلال الاسرائيلي: المعارك القادمة ستكون مختلفة كماً ونوعاً وتكتيكاً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية