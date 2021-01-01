"التربية والتعليم" تتحدث عن عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة.. وموعد نتائج توجيهي

غزة /سما/

أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم د. محمد عواد، أن تصحيح اختبارات طلبة الثانوية العامة يخضع لمعايير واضحة ومحددة وملزمة، وهي غالباً تكون في صالح الطلبة، وبقية المعالجات هي من شأن الإدارة العامة للامتحانات.

وأوضح عواد لإذاعة "صوت القدس"، أنه كان هناك مراعاة عند وضع امتحانات الثانوية العامة، وغداً نبدأ بعملية الفرز، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بنسب عامة في أي من المباحث.

وقال: "لسنا بصدد الحديث عن التغذية الراجعة لنتائج الامتحانات، وإن شاء الله تكون إيجابية".

وأشار إلى أنه وفق خطة الوزارة؛ فالإعلان عن نتائج الثانوية العامة سيكون في أول ثلاثة أيام من الشهر القادم.

وأضاف: "لم تكن هناك صعوبة في وضع الامتحانات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة".

وتابع: "لدينا عرف ونهج في وزارة التربية والتعليم لمراعاة الطلبة أثناء عملية التصحيح".