المباحث تكشف ملابسات مقتل طفل في حي الزيتون شرق غزّة

غزة /سما/

كشفت المباحث العامة في قطاع غزّة، عن ملابسات مقتل الطفل حسن محمد عياد من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزّة.

وقالت مباحث شرطة الزيتون في غزة في تصريحٍ صدر عنها:" كشفت المباحث العامة عن ملابسات القضية في أقل من ساعتين، وذلك من خلال المتابعة والمعاينة لمكان الواقعة والاستماع للشهود".

وأوضحت أنّ التحقيقات أظهرت بأنّ المدعو "ع" 21 عامًا، قام بإلقاء الطفل من أعلى سطح منزله المكون من طابقين، وذلك على إثر خلافات أسرية داخل العائلة، مُشيرًا إلى أنّ المذكور قد هرب بعد الواقعة.

وأكّدت المباحث على أنّه تم إحضار المذكور من خلال تكثيف التحري، لافتةً إلى أنّ المذكور اعترف بإلقاء الطفل عند غضبه من مشاكل وخلافات أسرية داخل المنزل ومع الأهل.

وبيّنت أنّه تم تدوين أقوال المذكور وجميع الأطراق ذات العلاقة بالواقعة، مُنوهةً إلى أنّه تم إحالة القضية والأطراف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.