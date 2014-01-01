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تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول..

السبت 10 يوليو 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول..



انقرة /سما/

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وأطلع الرئيس، نظيره التركي على آخر التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما وضعه في صورة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة، وما يجري فيها من تهجير للمواطنين، والبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وانضم الوفدين الفلسطيني والتركي، إلى اجتماع موسع، على غداء عمل، أقامه الرئيس أردوغان على شرف الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له.

ويرافق الرئيس في الزيارة: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

ووصل الرئيس تركيا أمس الجمعة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام تلبية لدعوة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

#الرئيس عباس #تركيا #رجب طيب اردوغان

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