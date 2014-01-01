  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تهاجم إسرائيل وتدعو للحد من الانتهاكات الممنهجة والمستمرة ضد الفلسطينيين

السبت 10 يوليو 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تهاجم إسرائيل وتدعو للحد من الانتهاكات الممنهجة والمستمرة ضد الفلسطينيين



الرياض /سما/ (واس)

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة.

وقال الواصل إن المملكة ستستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على الأصعدة كافة.

وطالب بـ"ضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية، والعمل الجاد للحد من هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة".

وجدد الواصل، خلال الحوار التفاعلي الذي عقده الليلة الماضية مجلس حقوق الإنسان بجنيف مع المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، الدعوة إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع نحو إعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن "العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، ولا يزال الإنسان الفلسطيني يعاني من الاحتلال بالإضافة إلى معاناته بسبب هذه الجائحة".

وأوضح أن "تقرير مايكل لينك يوضح بشكل جلي تدهور حالة حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هذا عدا التصعيد الأخير للعنف في حي الشيخ جراح وسلوان، وما صاحبه من عمليات إخلاء قسرية للعائلات الفلسطينية من منازلهم، واستخدام القوة المفرطة داخل المسجد الأقصى، ومنع وصول المصلين خلال شهر رمضان".

وكان لينك قد قدم لمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي، تقريرا أكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

#السعودية #عبدالعزيز الواصل #القضية الفلسطينية #حل الدولتين #المسجد الاقصى #الانتهاكات الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف سبب عدم إعتماد حماس على مصر بشكل كامل في إدخال البضائع إلى غزة

جيروزاليم بوست: ملك الأردن تحالف مع إيران وفتح لها الأبواب

"شهور العسل لا تدوم إلى الأبد"..هآرتس: معركة القدس جعلت السعودية تعيد حساباتها بشأن التطبيع مع إسرائيل

صحيفة إسرائيلية: هكذا تضيق فرص تل أبيب.. ويتحول لبنان إلى "غزة الشمال"

القسام يوجه رسالة للاحتلال في ذكرى عملية "زيكيم"

والدة الجندي الأسير منغيستو : لقد شعرت بالإهانة الشديدة من بينيت ؟

صحيفة :أحداث 2014 "بدنا نعيش" كانت أكبر التحديات التي واجهتها المقاومة وحماس

الأخبار الرئيسية

فتح

فتح توجه رسائل عدة لأبناء شعبنا وفصائله: جاهزون لتصحيح اخطائنا.. وبوصلتنا لن تنحرف عن القدس

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول..

لا يمكننا السكوت على ما يحدث بالقطاع.. عمان: مركز الحسين يطلق حملة لمساندة مرضى السرطان بغزة

=======

صحيفة فرنسية: رياح غضب ضد عباس وسط قمع السلطة الفلسطينية للمحتجين (صورة)

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية