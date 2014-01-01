الإمارات تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

ابو ظبي/سما/

أعلنت وزاة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات المسجلة منذ بداية تفشي الوباء إلى 648702 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 أشخاص وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1860 حالة.

‌‎وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 1468 شخصا وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 626800 حالة.

وحثت الوزارة أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.