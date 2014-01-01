لا يمكننا السكوت على ما يحدث بالقطاع.. عمان: مركز الحسين يطلق حملة لمساندة مرضى السرطان بغزة

غزة / سما /

أطلق مركز الحسين للسرطان في الأردن، حملة تهدف إلى مساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة، من يعانون من المرض الأخطر، والاكتشاف المبكر له.

ودعا المركز في بيان له، اليوم السبت، لمساندة مرضى السرطان من أبناء شعبنا في غزة، من يعانون تبعات الحرب، وآلام السرطان، وتحديات عديدة بسبب الحصار.

وأضاف "في غزة، يتأخر تشخيص مريض السرطان، ويتأخر العلاج بعد التشخيص، وفي بعض الحالات قد لا يتوفر العلاج أبدا."

واكد المركز أنه "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي. بعطائكم يمكننا منح مرضى السرطان في غزة فرصة العلاج في مركز الحسين للسرطان، وتأمين إقامتهم بالقرب من المركز لتوفير العناية لهم".