  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحذيرات من دعوات "إسرائيلية" متطرفة لاقتحام الأقصى في 18 يوليو القادم

السبت 10 يوليو 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من دعوات "إسرائيلية" متطرفة لاقتحام الأقصى في 18 يوليو القادم



غزة /سما/

حذرت رابطة علماء فلسطين، اليوم السبت، من اعتزام مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في 18 تموز/ يوليو الجاري.

وقال رئيس الرابطة، نسيم ياسين، في بيان له: "إن جماعات استيطانية متطرفة تستعد لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة ورفع علم الاحتلال في باحاته يوم 18 تموز/ يوليو، بمناسبة ما تسميه إسرائيل بذكرى (خراب الهيكل)".

وشدد ياسين على ضرورة مواجهة هذا الاقتحام والعمل على إفشاله من خلال الاعتكاف في المسجد الأقصى، و"تحضير كل عناصر الردع دفاعا عن المسجد".

ودعا رئيس الرابطة، الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد بكثافة وبأعداد كبيرة فيه.

وطالب علماء الأمة بحشد التضامن مع الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى و"فضح مؤامرات الاحتلال".

كما دعا الشعوب العربية والإسلامية للتضامن مع القدس والأقصى في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وكانت جماعات "إسرائيلية" متطرفة، قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، في 18 تموز/ يوليو الجاري، بمناسبة حلول ذكرى ما تسميه إسرائيل "خراب الهيكل".

كما تستعد ما تسمى "حركة السيادة في إسرائيل" إلى تنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس في اليوم ذاته.

وبشكل شبه يومي يقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

#رابطة علماء فلسطين #اقتحام الاقصى #المسجد الاقصى #اعتداءات المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة اسرائيلية: حكم "أبو مازن" انتهى ومعركة وراثته جارية خلف الكواليس بصمت

صحيفة تكشف سبب عدم إعتماد حماس على مصر بشكل كامل في إدخال البضائع إلى غزة

جيروزاليم بوست: ملك الأردن تحالف مع إيران وفتح لها الأبواب

"شهور العسل لا تدوم إلى الأبد"..هآرتس: معركة القدس جعلت السعودية تعيد حساباتها بشأن التطبيع مع إسرائيل

صحيفة إسرائيلية: هكذا تضيق فرص تل أبيب.. ويتحول لبنان إلى "غزة الشمال"

القسام يوجه رسالة للاحتلال في ذكرى عملية "زيكيم"

صحيفة :أحداث 2014 "بدنا نعيش" كانت أكبر التحديات التي واجهتها المقاومة وحماس

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول..

لا يمكننا السكوت على ما يحدث بالقطاع.. عمان: مركز الحسين يطلق حملة لمساندة مرضى السرطان بغزة

=======

صحيفة فرنسية: رياح غضب ضد عباس وسط قمع السلطة الفلسطينية للمحتجين (صورة)

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا

معاريف : على شفا المواجهة مع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية