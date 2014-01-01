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مصدر طبي: المحرر الغضنفر أبو عطوان في تحسن مستمر وسيغادر المستشفى خلال أيام

السبت 10 يوليو 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر طبي: المحرر الغضنفر أبو عطوان في تحسن مستمر وسيغادر المستشفى خلال أيام



رام الله /سما/

قال نائب المدير الطبي في المستشفى الاستشاري العربي د. خليل كريم، اليوم السبت، إن الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان بحالة صحية جيدة، وفي تحسن مستمر، وسيغادر المستشفى خلال أيام.

وأضاف كريم، انه تم تشكيل طاقم مختص يضم اخصائيين بالجهاز الهضمي، والباطني، والتخدير، والتغذية، لمتابعة وضعه الصحي، وذلك تجنبا لحدوث ما يسمى بمتلازمة إعادة التغذية التي قد تحدث مع أبو عطوان، نتيجة عودته للأكل بعد انقطاع، الأمر الذي قد يحدث تغييرات مفاجئة وخطيرة في الجسم.

وأكد أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة، وقد استطعنا تجاوز حالة الجفاف التي كان يعاني منها أبو عطوان خلال فترة إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 65 يوما، بعد إعطائه العلاج اللازم، مشيرا إلى أن كافة فحوصاته التي أجريت له جاءت مبشرة، وتؤكد أنه يتماثل للشفاء خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن الأسير الغضنفر (28 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، قد وصل إلى المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان برام الله، أول أمس الخميس، بعد انتزاعه قرارا بإبطال أمر الاعتقال الإداري، في أعقاب إضرابه طول هذه الفترة.

#الغضنفر أبو عطوان #اضراب عن الطعام

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