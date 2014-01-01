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مرفق الرابط.. مركز "فتا" يطلق مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب

السبت 10 يوليو 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. مركز "فتا" يطلق مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب



غزة / سما /

أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الانساني “فتا” عن إطلاق مشروع “علاج العقم وأطفال الأنابيب”، لعدد (40) حالة من أهلنا في قطاع غزة.

وقالت الدكتورة جليلة دحلان مديرة “فتا” عبر صفحتها الرسمية: “يأتي هذا المشروع ضمن برامجه وجهوده الإنسانية التي تهدف إلى تمكين الفئات الفلسطينية الهشة، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية وغيرها”.

المعايير والشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب:

ألا يقل عدد سنوات الزواج عن 10 سنوات، ويستثنى من ذلك الزوجات اللاتي يزيد أعمارهن عن 36 عاماً ميلادية وحتى 39 عاماً ميلادية.

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ألا يكون لدى الزوجين أو أحدهما من زوج/ة اخرى أطفال بالمطلق.

ألا يزيد عمر الزوجة عن أربعين عاماً ميلادية.

ألا يكون المتقدم استفاد من مراحل المشروع السابقة في أي من المراكز.

أن يكون الوضع الاقتصادي للزوجين سيء “أسرة معدمة”.

ألا يكون المتقدم/ة موظف/ة في وظيفة حكومية أو وظيفة وكالة.

التوقيع من قبل الزوجين على السندات والتعهدات وأي اوراق أخرى يطلبها المركز للاستفادة من المشروع.

ملاحظات مهمة:

ترسل جميع الطلبات مباشرة من خلال المستفيد/ة شخصياً عبر الرابط المعلن أعلاه.

لن ينظر في أية طلبات غير مستوفية للمعاير والشروط المعلن عنها أعلاه.

لن ينظر في أية طلبات يتم ارسالها بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات.

لن يشمل برنامج العلاج تكاليف علاج تثبيت الحمل بعد الأسبوع الثاني عشر للحمل للحالات التي أكملت جميع مراحل العلاج وثبت حملها.

رابط التسجيل في مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب اضغط هنا

 

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