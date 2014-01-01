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النائب زيدان: الإرباك الليلي والمواجهات في الضفة نغص أمن الاحتلال والمستوطنين

السبت 10 يوليو 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب زيدان: الإرباك الليلي والمواجهات في الضفة نغص أمن الاحتلال والمستوطنين



رام الله /سما/

أكد النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان أن امتداد فعاليات الإرباك والمواجهات من بيتا إلى قصرة وبيت دجن هو نتيجة لجهد شعبي يتجاوز التقسيمات الفصائلية وتحكم السلطة، لافتا الى أن ذلك أثمر تغييرا في توجه الاحتلال بحيث أدى إلى إخلاء بؤرة استيطانية.

واعتبر زيدان أن أسلوب الإرباك الذي وصفه بغير المسبوق في نقاط الاحتكاك بالضفة والمستوحى من الفعاليات الشعبية على حدود القطاع أثبت نجاحه في تنغيص حياة المستوطنين وأجهزة أمن الاحتلال التي أدركت أن استمرار التصعيد وتنظيمه الناجح ينذر بامتداده، مبينا أن ذلك ما يحصل بالفعل.

وأوضح زيدان أن أهالي بيتا مدركون لضرورة استمرارهم وتصعيد مواجهاتهم حتى إحراز الإخلاء الكامل وعودة الأرض إلى أصحابها.

وأشار زيدان الى أن الانجاز يغري بمزيد من الإنجاز، كما يجري في كل يوم جمعة من خلال تكثيف المواجهات وحضور تعزيزات ودعم من مختلف المناطق الى نقاط التماس في الضفة.

وشدد على أن نجاح الفعاليات مرهون باستمرارها وتوسعها وإبداع أساليب جديدة من قبل المقاومين.

ولفت زيدان الى أن أهالي بلدة بيتا سيسجلون هذا العام سابقة فريدة بإجبار الاحتلال على إخلاء البؤرة الاستيطانية وتسليم الأرض لأصحابها.

وأردف:” من يتابع تطور الأحداث يجد كل ذلك في الاستعداد والدافعية والإبداع لدى أهالي بيتا وغيرهم، على الرغم من تواصل ارتقاء الشهداء والاصابات والاستبسال، والتي أثمرت في المقابل بمزيد من التقهقر والمخاوف في موقف الاحتلال بمكوناته حكومة وجيشا ومستوطنين.”

ووجه رسالة لمقاومي الاستيطان قائلا: “يكفيكم فخرا أنكم كنتم المبادرين في مواجهة المحاولة الاستيطانية في مهدها وبقوة وكثافة وساهمتم في نقل التجربة والشجاعة والجرأة إلى مناطق أخرى لتحذو حذوكم”.

#المجلس التشريعي #عبد الرحمن زيدان #الارباك الليلي #بلدة بيتا

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