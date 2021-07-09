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قيادي بالشعبية يؤكد على ضرورة مواصلة الحراك الذي يتصدى لمشاريع الاحتلال

السبت 10 يوليو 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالشعبية يؤكد على ضرورة مواصلة الحراك الذي يتصدى لمشاريع الاحتلال



غزة /سما/

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أحمد خريس أن المشاركة الواسعة لجماهير شعبنا في مسيرة رفع العلم الفلسطيني في مدينة أم الفحم المحتلة يوم أمس الجمعة 9-7-2021 تحمل عدة رسائل وإشارات هامة تؤكد بمجملها تمسك شعبنا في الداخل المحتل بهويته الوطنية والقومية وتشبثه بأرضه ورفضه لمشاريع التهويد وطمس الهوية ومحاولات الاستئصال المستمرة.

وأشار خريس في تصريح للمكتب الإعلامي صباح اليوم إلى أن جماهير شعبنا في الداخل ومنذ اشتداد الهجمة الصهيونية وإقامة دولة الاحتلال ظلت تُشَّكل صمام أمان ودرع يحمي الأرض من محاولات الاستلاب المستمرة، مؤكدةً عبر سنوات الصراع الطويلة وفي كل معارك شعبنا وآخرها معركة سيف القدس وما سبقها أنها جزء حيوي واصيل من الشعب الفلسطيني رغم كل محاولات صهر الوعي التى مارسها الكيان الغاصب.

ودعا خريس جماهير شعبنا في الداخل لمواصلة تنظيم المسيرات الوطنية تحت العلم الفلسطيني وتعزيزها في المناطق المُهددة بالتهجير والتي تتعرض للهجمات من قبل قطعان المستوطنين وتشكيل أوسع ائتلاف وطني يضم كل القوى والشخصيات الوطنية الرافضة للاحتلال ومشاريعه لتصعيد النضال الشعبي وبلورة خططه واستراتيجياته

#الجبهة الشعبية #أحمد خريس #مسيرة رفع العلم #العلم الفلسطيني

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