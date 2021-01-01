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بدء الاجتماع بين الرئيس عباس ونظيره التركي

السبت 10 يوليو 2021 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء الاجتماع بين الرئيس عباس ونظيره التركي



أنقرة/سما/

 بدأ الاجتماع الثنائي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيبحث الرئيسان في الاجتماع آخر التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان عقب اجتماعهما الثنائي، اجتماعا آخر موسعا يضم الوفدين الفلسطيني والتركي.

ويرافق سيادته في الزيارة: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

#الرئيس عباس #رجب طيب اردوغان

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