سفير فلسطين: زيارة الرئيس عباس إلى تركيا تأتي في توقيت مهم

أنقرة/سما/

قال فائد مصطفى، سفير فلسطين لدى تركيا، السبت، إن زيارة الرئيس محمود عباس إلى تركيا “مهمة وتأتي في توقيت مهم”.

جاء ذلك في حديث لإذاعة صوت فلسطين (رسمية)، في معرض حديثه عن الزيارة التي يقوم بها عباس إلى تركيا، يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والجمعة، ذكر بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن زيارة عباس ستستمر 3 أيام، ما بين 9-11 تموز/ يوليو الجاري، لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين من كافة النواحي.

وقال مصطفى إن “الزيارة تأتي في توقيت مهم بعد التطورات الأخيرة التي عصفت بالمنطقة، والتي شهدتها القضية الفلسطينية، بما في ذلك العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وفي مدينة القدس”.

وذكر أن اللقاء “فرصة لمناقشة قضايا متعددة، في ظل علاقة ثنائية طيبة تجمع تركيا وفلسطين”.

وقال إن التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الشأن السياسي ستكون حاضرة على أجندة البحث.

ووصف السفير الفلسطيني، علاقة تركيا بفلسطين، بأنها “متشعبة في كل المجالات”، مضيفا بأن “العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين تنمو وتزدهر”.

وأردف أن “الوفد الكبير والمهم” الذي يرافق الرئيس الفلسطيني، سوف يجري لقاءات مع المسؤولين الأتراك “بهدف تمتين وتقوية العلاقات بين البلدين والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

ثم انتقلت المواجهات إلى الضفة الغربية، وتحولت إلى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما في قطاع غزة، انتهت بوقف هش لإطلاق النار في 21 مايو/أيار الماضي.