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شقيق نزار بنات يوجه رسالة لأردوغان قبل لقائه الرئيس عباس

السبت 10 يوليو 2021 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق نزار بنات يوجه رسالة لأردوغان قبل لقائه الرئيس عباس



الخليل/سما/

وجه بسام بنات الشقيق الأكبر للناشط الشهيد نزار بنات، يوم السبت، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل لقائه مع الرئيس محمود عباس.

وقال بسام بنات : "رسالتنا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي سيلتقي عباس قريباً أن يقف مع المتظاهرين الذين خرجوا نصرة لنزار بنات وأن يطالب عباس بالرحيل".
 
وأضاف بنات لإذاعة الأقصى : "على سلطة عباس أن تعترف أن ما جرى هو جريمة سياسية مكتملة الأركان ومحمود عباس ونظامه الأمني يتحملون تبعات هذه الجريمة والمسؤولية عنها".

وأشار إلى أنه "يجب إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وبإشراف دولي".

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، متابعا : "يجب على الرئيس محمود عباس أن يرحل لأنه منذ توليه لسلطة أوسلو جاء بالويلات على الشعب".

وبدأ الرئيس عباس أمس الجمعة زيارة إلى تركيا لمدة ثلاثة أيام؛ حيث سيجتمع خلالها مع الرئيس اردوغان.

#غسان بنات #الرئيس عباس #رجب طيب اردوغان

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