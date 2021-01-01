  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"مصابكم مصابنا"..حملة لإزالة ركام العدوان وتنظيف شوارع غزة (صور)

السبت 10 يوليو 2021 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مصابكم مصابنا"..حملة لإزالة ركام العدوان وتنظيف شوارع غزة (صور)



غزة/سما/

انطلقت، اليوم السبت، حملة تطوعية في مدينة غزة، لإزالة ركام العدوان الإسرائيلي وتنظيف شوارع المدينة.

وتأتي الحملة التي أُعلن عنها من أمام برج الجلاء المدمر في العدوان الأخير، بتنفيذ من بلدية غزة و"تجمع شباب غرب غزة"، و"لجنة الزكاة"، وبدعم من مؤسسات في الداخل الفلسطيني.

ويشارك في الحملة التي حملت عنوان "مصابكم مصابنا" نحو 1200 شاب من فئة الخريجين والعمال العاطلين عن العمل.

وقال منسق عام الحملة وليد المحلاوي: "إننا نعلن عن انطلاق حملة (مصابكم مصابنا) لنؤكد أن غزة تحب الحياة رغم القصف والدمار".

وأضاف المحلاوي في كلمته خلال الفعالية، أن 1200 شاب وعامل يعملون في هذه الحملة، بأجر زهيد لا يرتقي إلى حبات عرقهم وهو أقرب إلى التطوع منه للأجر.

وأشار إلى أن هذه الحملة التطوعية تأتي بجهود من "الإخوة في المحافظات الشمالية، والداخل الفلسطيني".

وتقدم المحلاوي بالشكر إلى الداعمين للحملة ولجان الزكاة وبلدية غزة وكل من شارك فيها.

من جهته، وجه الناشط الشبابي أحمد أبو سلمية، التحية لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده خاصة في الداخل المحتل والمحافظات الشمالية على دعمهم لأهلهم في غزة.

وأكد أبو سلمية في كلمة خلال الفعالية، وحدة الهدف والجسد والدم بين جميع الفلسطينيين.

وحيّا الشباب الفلسطيني خاصة في غزة على صمودهم ورباطهم ومشاركتهم في إعادة تزيين القطاع.

ودعا أبو سلمية أهلنا في كل مكان بالضفة والقدس والداخل والشتات وأحرار العالم للضغط على هذا المحتل لوقف الحصار المفروض على غزة والذي شل كل مناحي الحياة.

وشدد الناشط الشبابي، على أن "الشباب الفلسطيني سيكون في كل محطة سندا لأهلنا وشعبنا"، مؤكدًا أن "سنين الحصار والحروب على غزة لن تفت من عضدنا".



=

==

====

===

=====

=======

======

========

=========

#مصابكم مصابنا #ازالة الركام #تنظيف شوارع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة اسرائيلية: حكم "أبو مازن" انتهى ومعركة وراثته جارية خلف الكواليس بصمت

صحيفة تكشف سبب عدم إعتماد حماس على مصر بشكل كامل في إدخال البضائع إلى غزة

الجيش يستعد للمستوى "أ".. معاريف: "غزة مشكلة معقدة ويبدو أن العملية الأخيرة مجرد فاصلة صغيرة"

جيروزاليم بوست: ملك الأردن تحالف مع إيران وفتح لها الأبواب

"شهور العسل لا تدوم إلى الأبد"..هآرتس: معركة القدس جعلت السعودية تعيد حساباتها بشأن التطبيع مع إسرائيل

صحيفة إسرائيلية: هكذا تضيق فرص تل أبيب.. ويتحول لبنان إلى "غزة الشمال"

الشرطة الفلسطينية توضح بشأن ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي

الأخبار الرئيسية

بدء الاجتماع بين الرئيس عباس ونظيره التركي

=======

صحيفة فرنسية: رياح غضب ضد عباس وسط قمع السلطة الفلسطينية للمحتجين (صورة)

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا

معاريف : على شفا المواجهة مع غزة

نفتالي بينت وخلفه صور للجنود غولدين وشاؤول

والدة الجندي الأسير منغيستو : لقد شعرت بالإهانة الشديدة من بينيت ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية