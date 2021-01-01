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الاقتصاد بغزة: بعض التجار يستغلون حالة إغلاق المعابر لرفع الاسعار

السبت 10 يوليو 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: بعض التجار يستغلون حالة إغلاق المعابر لرفع الاسعار



غزة / سما /

أكد مدير دائرة حماية المستهلك والناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى إن وزارته تقوم بمراقبة الأسعار وضبطها في قطاع غزة.

وقال أبو موسى في حديث إذاعي صباح اليوم السبت، إن المواطن يستطيع تقديم شكاوى بالمكاتب الفرعية للوزارة في المحافظات، ونستقبل الشكاوى خلال أوقات الدوم الرسمي وخارجها.

و اوضح انه يوجد سلع ومواد غذائية واستهلاكية دخلت قبل العدوان الأخير، والاحتلال يمنع إدخال البضائع ويغلق معبر كرم أبو سالم.

ولفت إلى استغلال بعض التجار لحالة إغلاق المعابر وشح المواد جريمة وسيتم محاسبتهم وفق القانون، ويوجد بضائع تحتاج لأشهر حتى تنفذ منها مواد البناء، والكثير من المصانع أوقفت عملها وسرحت عمالها، بسبب عدم توفر المواد الخام، أما المواد الغذائية متوفرة بالأسواق ولا يوجد بها عجز.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد السلع الموجودة أو التي نفذت، حيث التقوا مع التجار وأكدوا عدم رفع الأسعار، وتم تحديد لهم السعر المناسب وفق الأزمة الحالية، وقاموا بالتحفظ على البضائع حتى تباع بالسعر كما كان قبل العدوان الأخير.

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