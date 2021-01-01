  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: النائب العام يوجه رسالة للمحامين

السبت 10 يوليو 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: النائب العام يوجه رسالة للمحامين



غزة/سما/

وجه النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون، اليوم السبت، رسالة للمحامين بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني.

وجاءا الرسالة بحسب ما ورد وكالة سما كما يلي:

رسالة النائب العام لإخوانه وأبنائه المحامين بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني


 
عطوفة الأخ/ أ. جواد عبيدات نقيب المحامين المحترم

عطوفة الأخ/ أ. عبد العزيز الغلايني نائب نقيب المحامين المحترم

السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين المحترمين

الاخوة الزملاء المحامين المحترمين

أتقدم إليكم بالتهنئة الخالصة بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق المظلومين، وكرس حياته لتوطيد أركان العدالة، وانتسب لهذه المهنة العريقة ليسعى من خلالها إعانة رجال القضاء في إحقاق الحق وإقامة العدل.

فالمحاماة كما وصفها رئيس مجلس القضاء الأعلى بفرنسا، عريقة كالقضاء، مجيدة كالفضيلة، ضرورية كالعدالة، فهي مهنة الشرفاء، وسلوك الأقوياء، لذا وجب على منتسبوا هذه المهنة السامية أن يكونوا شركاء القضاة في البحث عن الحقيقة وتحري العدالة، ولا يعينوا ظالم على ظلمه لأن *"مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا عَلَى ظُلْمِهِ، أَوْ لَقَّنَهُ حُجَّةً يَدْحَضُ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَيْهِ وِزْرُهَا"* عبد الله بن مسعود.


من هذا المنطلق وبهذه المناسبة الوطنية، فإنني أدعو إخواني وأبنائي المحامين أن يكونوا الأشد حرصاً على القدوة الحسنة في سلوكهم وأدائهم المهني، وأدعوهم للحفاظ على آداب وتقاليد مهنة المحاماة العريقة، سائلا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفهم دوما، وأن يعينهم على حمل هذه الأمانة الثقيلة وأداء الرسالة السامية.

وكل عام وانتم بخير

#النائب العام #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة اسرائيلية: حكم "أبو مازن" انتهى ومعركة وراثته جارية خلف الكواليس بصمت

صحيفة تكشف سبب عدم إعتماد حماس على مصر بشكل كامل في إدخال البضائع إلى غزة

الجيش يستعد للمستوى "أ".. معاريف: "غزة مشكلة معقدة ويبدو أن العملية الأخيرة مجرد فاصلة صغيرة"

جيروزاليم بوست: ملك الأردن تحالف مع إيران وفتح لها الأبواب

صحيفة إسرائيلية: هكذا تضيق فرص تل أبيب.. ويتحول لبنان إلى "غزة الشمال"

الشرطة الفلسطينية توضح بشأن ما جرى مع شقيق الشهيد مهند الحلبي

"شهور العسل لا تدوم إلى الأبد"..هآرتس: معركة القدس جعلت السعودية تعيد حساباتها بشأن التطبيع مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

=======

صحيفة فرنسية: رياح غضب ضد عباس وسط قمع السلطة الفلسطينية للمحتجين (صورة)

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا

معاريف : على شفا المواجهة مع غزة

نفتالي بينت وخلفه صور للجنود غولدين وشاؤول

والدة الجندي الأسير منغيستو : لقد شعرت بالإهانة الشديدة من بينيت ؟

سس

"شهور العسل لا تدوم إلى الأبد"..هآرتس: معركة القدس جعلت السعودية تعيد حساباتها بشأن التطبيع مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية