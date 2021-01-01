غزة: النائب العام يوجه رسالة للمحامين

غزة/سما/

وجه النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون، اليوم السبت، رسالة للمحامين بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني.

وجاءا الرسالة بحسب ما ورد وكالة سما كما يلي:

رسالة النائب العام لإخوانه وأبنائه المحامين بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني





عطوفة الأخ/ أ. جواد عبيدات نقيب المحامين المحترم

عطوفة الأخ/ أ. عبد العزيز الغلايني نائب نقيب المحامين المحترم

السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين المحترمين

الاخوة الزملاء المحامين المحترمين

أتقدم إليكم بالتهنئة الخالصة بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق المظلومين، وكرس حياته لتوطيد أركان العدالة، وانتسب لهذه المهنة العريقة ليسعى من خلالها إعانة رجال القضاء في إحقاق الحق وإقامة العدل.

فالمحاماة كما وصفها رئيس مجلس القضاء الأعلى بفرنسا، عريقة كالقضاء، مجيدة كالفضيلة، ضرورية كالعدالة، فهي مهنة الشرفاء، وسلوك الأقوياء، لذا وجب على منتسبوا هذه المهنة السامية أن يكونوا شركاء القضاة في البحث عن الحقيقة وتحري العدالة، ولا يعينوا ظالم على ظلمه لأن *"مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا عَلَى ظُلْمِهِ، أَوْ لَقَّنَهُ حُجَّةً يَدْحَضُ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَيْهِ وِزْرُهَا"* عبد الله بن مسعود.



من هذا المنطلق وبهذه المناسبة الوطنية، فإنني أدعو إخواني وأبنائي المحامين أن يكونوا الأشد حرصاً على القدوة الحسنة في سلوكهم وأدائهم المهني، وأدعوهم للحفاظ على آداب وتقاليد مهنة المحاماة العريقة، سائلا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفهم دوما، وأن يعينهم على حمل هذه الأمانة الثقيلة وأداء الرسالة السامية.

وكل عام وانتم بخير