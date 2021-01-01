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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا

السبت 10 يوليو 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و60 إصابة جديدة بكورونا



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 1، طولكرم 4، الخليل 1، جنين 2، قطاع غزة 52".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 8، جنين 1، رام الله والبيرة 4، قطاع غزة 133".


 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 16 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 541,538 بينهم 389,105 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فلسطين #اصابات كورونا في فلسطين #وفيات كورونا في فلسطين

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