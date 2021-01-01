فيديو: الجيش الإسرائيلي يضبط 43 قطعة سلاح أثناء تهريبها من لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إحباط محاولة تهريب 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر على الحدود مع لبنان.

ووفق ناطق باسم جيش الاحتلال تم رصد مشتبه بهم الليلة الماضية، وهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل مناطق 48 في منطقة قرية الغجر، مضيفًا أن قوات من الجيش والشرطة هرعت للمكان وتمكنت من ضبط 43 قطعة سلاح تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليون شيقل وهي أكبر عملية تهريب عبر الحدود في السنوات



وأضاف الناطق الإسرائيلي أنه يجري فحص إمكانية تقديم حزب الله اللبناني مساندة لمحاولة التهريب، كما يجري التحقيق من قبل الشرطة مع المهربين.





