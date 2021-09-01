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الحلو يكشف عن وجود تعديل جديد بشأن نسبة التقاعد في فلسطين يخضع له جميع الموظفين

السبت 10 يوليو 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحلو يكشف عن وجود تعديل جديد بشأن نسبة التقاعد في فلسطين يخضع له جميع الموظفين



رام الله/سما/

أعلن رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو اليوم السبت، عن وجود تعديل جديد بشأن نسبة التقاعد في فلسطين، وذلك بعد الإعلان عن بدء نظام تقاعد جديد يخضع له جميع الموظفين.

وقال الحلو خلال حديثٍ له عبر "إذاعة صوت فلسطين": "إن هيئة التقاعد الفلسطينية، ستقوم بتنفيذ أحكام التقاعد العام 1/9/2021، مشيرًا إلى أنه منفّذ منذ 1/9/ 2006 بالأساس".

وأضاف أن الجديد بخصوص الأول من سبتمبر 2021، ستنتهي حينها كافة أنظمة التقاعد السابقة مع حفظ كافة الذين خضعوا لها بحقوقهم كما هي دون المساس بأية تغيير أو تعديل لأي حق ثابت"، مردفًا أن كافة موظفي القطاع العام في فلسطين يخضعون لنظام تقاعدي واحد منذ عام 2005، والذي صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني في ذاك الوقت

 
وبين: " تم عليه تعديلات في الفترة السابقة أهمها أن نسبة التقاعد عُدلت إلى 80% وهناك احتساب التقاعد على معادلتين القديم والجديد، إن الهيئة لديها ما هو أفضل لخدمة المواطن"، مشددًا على أن كافة التعديلات التي أجريت في السنوات السابقة هي إيجابية تصب في صالح الموظف الفلسطيني والمؤسسات.

وذكر: "نحن في الخطة الإصلاحية لهيئة التقاعد الفلسطينية أعطينا وقت للأنظمة السابقة حتى 2021، وبالتالي الآن كافة الخاضعين لأنظمة القواعد السابقة أصبحوا فوق سن 60، وبالتالي يجب ألا يكون أي موظف خاضع لأية نظام تقاعدي آخر إلا التقاعد العام الفلسطيني سواءً عسكري أو مدني".

ولفت إلى أن جميع فئات موظفي القطاع العام، والمؤسسات الخاصة، أو الأهلية خضعت واشتركت مع الهيئة بشكل اختياري كالبلديات والجامعات وغير ذلك، مشيراً إلى أنه هناك العديد من الطلبات ولكن تم وقفها بسبب وجود الضمان الاجتماعي في تلك الفترة.

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