حماس تدعو إلى إشعال الأرض لهيبًا تحت أقدام قطعان المستوطنين

غزة/سما/

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، جماهير شعبنا إلى الاستمرار بالمشاركة في التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلّة والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لإفشال المخططات الاستيطانية.

وحيّا الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، جموع الثائرين والمنتفضين في وجه الاحتلال، والذين أصيب منهم العشرات يوم الجمعة أثناء مواجهتهم وتصديهم لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وقصرة وجبع وترقوميا ومختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، وفي سلوان بأراضي الداخل المحتل 48.

وأكّد القانوع على أنّ استمرار التظاهرات الشعبية والاشتباك المستمر مع قوات الاحتلال يعبّر عن بسالة شعبنا وديمومه انتفاضته وثورته في فرض إرادته على المحتل.

ودعا أبناء شعبنا في الضفة الغربية لاستدامة الاشتباك مع قوات الاحتلال في كل نقاط المواجهة، وإشعال الأرض لهيبًا تحت أقدام قطعان المستوطنين لإفشال مخططاتهم العنصرية وتمددهم الاستيطاني.