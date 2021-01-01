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متى تتحول الأدوية إلى سم ؟

السبت 10 يوليو 2021 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
متى تتحول الأدوية إلى سم ؟



وكالات

في معظم الحالات، يكون لتناول الأدوية تأثير مفيد على الجسم وتساعد في علاج الأمراض، ولكن هناك حالات يُلاحظ فيها تأثير معاكس تمامًا.

أوضح الأطباء الحالات التي تصبح فيها الأدوية سامة ومؤذية للجسم.  

وفقًا للخبراء، فإن الخطر الرئيسي عند تناول الأدوية هو مزجها مع الفيتامينات. نادرًا ما يصف الأطباء مجموعة من الفيتامينات مع أدوية أخرى، حيث يمكن أن يحدث رد فعل مختلف جدًا في الجسم. ومع ذلك، يأخذ الكثيرون الفيتامينات بمفردهم، دون توصية الأطباء هذا غالبا ما يؤدي إلى عواقب سلبية.

سبب آخر يمكن أن يجعل الدواء ضارًا هو تجاهل التعليمات. كل دواء له جرعته ومؤشراته الخاصة للاستخدام. إذا تم انتهاكها، فسيتم تقليل التأثير الإيجابي بالكامل إلى الصفر وستظهر الآثار الجانبية، حسب موقع "ميديك فوروم".

#الادوية #اضرار الادوية

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