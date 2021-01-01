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وفد من حاضنة "يوكاس" يتفقد المشاريع المتضررة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة

السبت 10 يوليو 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من حاضنة "يوكاس" يتفقد المشاريع المتضررة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة



غزة / سما /

قام وفد من حاضنة يوكاس التكنولوجية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة بجولة تفقدية للمشاريع المحتضنة ضمن برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنفذه الحاضنة بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام، لمتابعة الاضرار الناجمة جراء العدوان الأخير في مايو 2021م على قطاع غزة. 

وضم الوفد المهندس محمد حسونة مدير الحاضنة، والمهندس ناصر ديب الاستشاري الزراعي للمشروع، والمهندس أحمد المدهون المنسق الميداني. 

ورصد الوفد أضرارا واضحة في المشاريع الزراعية والتي تعد الأولى من نوعها في قطاع غزة، ومنها مناحل بشار للعسل، ودفيئات زراعة التين، ودفيئات النباتات العطرية المختلفة والتي تقع أغلبها في شمال القطاع. 

وقال م حسونة "إن استهداف المشاريع الناشئة والتي تقلل نسبة البطالة بين الشباب تلحق أضرار مختلفة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، لذلك يعمل فريق الحاضنة متكاملا ليسهل عودة المشاريع المحتضنة بالصورة الأمثل". 

#الكلية الجامعية #حاضنة يوكاس #غزة #قطاع غزة

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