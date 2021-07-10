التنمية بغزة تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

غزة/سما/

أكد لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية، في قطاع غزة اليوم السبت 10/7/2021 ، انه لا معلومات حتى اللحظة بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية حتى اللحظة ، مشدداً على ان الوزارة تبذل جهوداً لصرفها قبل عيد الاضحى .

وبين المدهون خلال تصريح لاذاعة صوت القدس ان الحكومة هي من تقرر موعد الصرف ، مبيناً ان الحكومة تمر بضائقة مالية بشأن عدم تحويل الاتحاد الاوروبي .

وبين ان الوزارة بصدد اعتماد 7 آلاف أسرة مدرجة على برنامج التحويلات النقدية كأسر نووية للاستفادة من مساعدة نقدية قدرها 887 شيكل على مدار 3 شهور ضمن المشروع النرويجي، بالإضافة إلى أكثر من 13 أسرة ستتلقى مساعدة 700 شيقل من البنك الدولي جميعهم من مستفيدي شيكات الشؤون الاجتماعية.

وأوضح أنّ 23 ألف أسرة بعد الحرب على قطاع غزة تلقت مساعدة القسيمة الشرائية بشكل دائم بالإضافة إلى زيادة 70 دولار لشراء المنظفات والأدوات الصحية، متابعًا: "أهم البرامج حاليًا المساعدات الإغاثية الطارئة نُقدمها للمواطنين جراء تضررهم من العدوان الأخير على غزة بالشراكة مع وزارات الاختصاص".

وأوضح ان الوزارة قدمت مساعدات لـ130 الف اسرة خلال العدوان على قطاع غزة وكانوا ضمن التحويلات المالية .