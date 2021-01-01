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الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

السبت 10 يوليو 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، إلى أنه تم إجراء 453 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 52 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 133 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 115156 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 1683 حالة، إجمالي المتعافين 112398 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1075حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 41 حالة، من بينها 27 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 207200 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 86385 شخصا.

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